Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia. Dati dalle Regioni (Di sabato 18 dicembre 2021) L'aumento dei contagi Covid in Italia preoccupa: i 28.632 positivi di ieri hanno segnato il dato più alto del 2021 . Ed è attesa per il Bollettino odierno del ministero della Salute, soprattutto alla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) L'aumento deiinpreoccupa: i 28.632 positivi di ieri hanno segnato il dato più alto del 2021 . Ed è attesa per ilodierno del ministero della Salute, soprattutto alla ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE - leccenews24 : Bolettino Covid, 677 casi positivi in Puglia. 77 in provincia di Lecce - TgrRaiFVG : Covid, in FVG 964 nuovi contagi. Il bollettino del 18 dicembre emesso dalla @regioneFVGit. - StraNotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 18 dicembre -