Bollette a rate e bonus tv, le novità della Manovra. L'Esecutivo deposita i suoi emendamenti al Senato. In clamoroso ritardo (Di sabato 18 dicembre 2021) Fisco, Bollette, scuola, comuni in difficoltà, bonus tv, patent box. Il Governo, dopo numerosi rinvii, deposita al Senato il suo "maxi-emendamento" alla Manovra, un pacchetto omnibus che va dall'intesa sul taglio delle tasse alle nuove misure contro i rincari di luce e gas, dai fondi per la scuola al nuovo intervento salva-Comuni, che nasconde il rischio di un aumento delle tasse locali per ripianare i conti delle grandi città. Ma ancora mancano ancora all'appello diverse questioni spinose a partire dal Superbonus. Per le famiglie ci sarà un ulteriore sollievo, temporaneo, sulle Bollette, che potranno essere spalmate in 10 rate grazie a 1 miliardo che l'Arera potrà riversare alle imprese come anticipi. Nuove risorse per la scuola: altri 100 milioni ...

