Blanca: le anticipazioni della quinta puntata in onda il 20 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre alle ore 21:25 su Rai 1, torna Blanca per il penultimo episodio di questa prima stagione, che sta riscuotendo ottimi risultati in termini di ascolto. La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, nelle prime quattro serate ha sempre superato abbondantemente i 5 milioni di telespettatori, con uno share che si è attestato tra il 24% e il 26%. Diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, il crime drama, ambientato a Genova, vede come protagonista Blanca Ferrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta), una giovane donna non vedente, che riesce a coronare il sogno della sua vita: diventare consulente della Polizia. Blanca: le anticipazioni del quinto episodio Doppio ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 18 dicembre 2021) Lunedì 20alle ore 21:25 su Rai 1, tornaper il penultimo episodio di questa prima stagione, che sta riscuotendo ottimi risultati in termini di ascolto. La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, nelle prime quattro serate ha sempre superato abbntemente i 5 milioni di telespettatori, con uno share che si è attestato tra il 24% e il 26%. Diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, il crime drama, ambientato a Genova, vede come protagonistaFerrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta), una giovane donna non vedente, che riesce a coronare il sognosua vita: diventare consulentePolizia.: ledel quinto episodio Doppio ...

Advertising

VelvetMagIta : #Blanca anticipazioni della quinta puntata: Liguori fa i conti col passato, Blanca è in pericolo #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Blanca anticipazioni della quinta puntata: Liguori fa i conti col passato Blanca è in pericolo - #Blanca… - LEBBY4EVER : Addio alla coppia del ???? Don Matteo 13, in quali puntate comparirà Terence Hill prima dell'addio - #blanca… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alias Maria… - LEBBY4EVER : RT @bubinoblog: Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alias Maria… -