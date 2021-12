Bing, la Cina blocca la funzione di suggerimento automatico (Di sabato 18 dicembre 2021) Bing di Microsoft Corp, l’unico grande motore di ricerca straniero disponibile in Cina, ha affermato di aver ricevuto la richiesta da una “agenzia governativa competente” di sospendere la sua funzione di suggerimento automatico per 30 giorni. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Huawei sarebbe coinvolta più di quanto non abbia mai ammesso nella sorveglianza in Cina “Bing è una piattaforma di ricerca globale e rimane impegnata a rispettare lo stato di diritto e il diritto degli utenti di accedere alle informazioni”, ha riferito Bing sul suo sito cinese, senza specificare i motivi della sospensione. Le società Internet in Cina sono state colpite nell’ultimo anno da un giro di vite normativo che ha imposto nuovi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 dicembre 2021)di Microsoft Corp, l’unico grande motore di ricerca straniero disponibile in, ha affermato di aver ricevuto la richiesta da una “agenzia governativa competente” di sospendere la suadiper 30 giorni. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Huawei sarebbe coinvolta più di quanto non abbia mai ammesso nella sorveglianza inè una piattaforma di ricerca globale e rimane impegnata a rispettare lo stato di diritto e il diritto degli utenti di accedere alle informazioni”, ha riferitosul suo sito cinese, senza specificare i motivi della sospensione. Le società Internet insono state colpite nell’ultimo anno da un giro di vite normativo che ha imposto nuovi ...

