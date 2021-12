Bimbo autistico aggredito, le frasi choc dette alla mamma: 'Chissenefrega della sua disabilità' (Di sabato 18 dicembre 2021) Discriminazione per Vanessa Bozzacchi. Madre di Leone, 8 anni, autistico classificato tra i gravissimi, vive nel terrore che suo figlio possa subire soprusi. Il piccolo non parla e il modo che ha per ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Discriminazione per Vanessa Bozzacchi. Madre di Leone, 8 anni,classificato tra i gravissimi, vive nel terrore che suo figlio possa subire soprusi. Il piccolo non parla e il modo che ha per ...

resalvicchi : Il Messaggero Mobile: Roma, bimbo autistico aggredito in un negozio. La madre: «Ci hanno urlato: Chissenefrega dell… - cronacadiroma : Bimbo autistico aggredito in macelleria: grave episodio ai Parioli #Parioli #ultime-notizie - occhio_notizie : La madre: “Ci hanno urlato: Chissenefrega della sua disabilità” - casertafocus : SUCCIVO – Insegnante di sostegno senza titoli per un bimbo autistico, condannati scuola e provveditorato - BortoneMauro : RT @LecceSette: “Mille per uno- uno per tutti”: a Matino la maratona per aiutare un bimbo autistico -