Big di Sex and The City accusato di violenza sessuale da due donne (Di sabato 18 dicembre 2021) Bufera su Chris Noth. Il “Mr. Big” di "Sex and the City" è stato accusato di stupro da due donne, che hanno denunciato le violenze subite in un articolo pubblicato dal The Hollywood Reporter nella giornata di giovedì, 16 dicembre. Noth ha già smentito le accuse.Attraverso lo pseudonimo di Zoe, una donna racconta di essere stata invitata da Chris a vari appuntamenti galanti nel 2004. L’avrebbe portata in una piscina in uno stabile a West Hollywood, dove possedeva un appartamento. Zoe, oggi 40 anni, rivela di essersi recata nella casa di Noth per restituirgli un libro, quando ad un certo punto l’attore si sarebbe avventato su di lei, prima baciandola sulla soglia d’ingresso e poi costringendola a consumare un rapporto sessuale."È stato molto doloroso, l’ho implorato di fermarsi", ha riferito la donna alla ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Bufera su Chris Noth. Il “Mr. Big” di "Sex and the" è statodi stupro da due, che hanno denunciato le violenze subite in un articolo pubblicato dal The Hollywood Reporter nella giornata di giovedì, 16 dicembre. Noth ha già smentito le accuse.Attraverso lo pseudonimo di Zoe, una donna racconta di essere stata invitata da Chris a vari appuntamenti galanti nel 2004. L’avrebbe portata in una piscina in uno stabile a West Hollywood, dove possedeva un appartamento. Zoe, oggi 40 anni, rivela di essersi recata nella casa di Noth per restituirgli un libro, quando ad un certo punto l’attore si sarebbe avventato su di lei, prima baciandola sulla soglia d’ingresso e poi costringendola a consumare un rapporto."È stato molto doloroso, l’ho implorato di fermarsi", ha riferito la donna alla ...

