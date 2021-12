Biathlon | inseguimento maschile Annecy Le Grand-Bornand 2021 | vince Fillon Maillet | Bormolini 19esimo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Quentintrionfa nell’diLe, valido per la Coppa del Mondo/2022 di. Il francese domina con zero errori al poligono chiudendo in 30:58.3, davanti ad un Eduerd Latypov in recupero sul finale dopo i due errori al secondo e terzo poligono. Terzo posto per Vetle Sjastaad Christiansen, rimontato all’ultimo dal russo e a +16.2 dalla vetta. Quarto un ottimo Anton Smolski davanti a Johannes Boe, Laegreid e Tarjei Boe. E’ soloThomas, bene nella parte iniziale ma autore di tre errori complessivi negli ultimi due poligoni. Gara pessima di Lukas Hofer, che con quattro errori al poligono è 32esimo a +3:23.8. LA CLASSIFICA ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon, inseguimento maschile #AnnecyLeGrandBornand 2021: vince #FillonMaillet, #Bormolini 19esimo - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Fillon Maillet bis nell'Inseguimento e pettorale giallo, Bormolini diciannovesimo #biathlon #biathlon #18Dicembre… - neveitalia : Biathlon: Fillon Maillet bis nell'Inseguimento e pettorale giallo, Bormolini diciannovesimo #biathlon #biathlon… - Annecy_Live : RT @zazoomblog: LIVE – Biathlon inseguimento femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #inseguimento #f… - zazoomblog : LIVE – Biathlon inseguimento femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon inseguimento

Per quanto riguarda il resto della top 10 si può sorridere in casa Italia , visto che Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno completato la miglior gara della stagione. Per la sappadina un confortante ...LA DIRETTA LIVE DELL'FEMMINILE DIDALLE 13.00 La classifica di Coppa del Mondo maschile - La cronaca della sprint Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'...Sabato 18 Dicembre, 15:35 Johannes Boe imposta la gara sul ritmo come spesso gli accade nelle occasioni nelle quali si ritrova a partire in prima posizione in una prova a Inseguimento ma sbaglia due ...La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Annecy Le Grand-Bornand, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon.