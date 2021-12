Biathlon | inseguimento femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021 | vince Elvira Oeberg | Vittozzi quinta

(Di sabato 18 dicembre 2021)l’diLe, valido per la Coppa del Mondo/2022 di. La svedese ha chiuso i 10km in 29:27.0 e con due errori ai poligoni, a quattro secondi dalla francese Julia Simon e a undici e mezzo dalla sorella Hanna. Fuori dal podio Marte Olsbu Roeiseland, autrice di tre errori ai poligoni. Splendida gara di Lisa, che con un solo errore al poligono chiude inposizione a +19.6 dalla vetta. Bene anche Dorothea Wierer, decima con due errori totali e a +55.1 dal primo posto. LA CLASSIFICA DELL’(SWE) ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: prima vittoria per Elvira Oeberg nell'Inseguimento di Annecy; quinta Vittozzi, decima Wierer #biathlon #biathlon… - neveitalia : Biathlon: prima vittoria per Elvira Oeberg nell'Inseguimento di Annecy; quinta Vittozzi, decima Wierer #biathlon… - Quelchepassa : #ALGB21 primo poligono dell'inseguimento femminile. Marte allunga, le nostre fanno 0+0+0 errori e sono tutte e tre nelle 30 #biathlon - neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Le Grand Bornand: le azzurre provano la rimonta nell’Inseguimento femminile, assente Tiril Eckhoff #biathlon @AleBe… - neveitalia : Live da Le Grand Bornand: le azzurre provano la rimonta nell’Inseguimento femminile, assente Tiril Eckhoff… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon inseguimento

LA DIRETTA LIVE DELL'MASCHILE DIALLE 15.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'femminile di Le Grand - Bornand (Francia), prova valida per la Coppa del ...LA DIRETTA LIVE DELL'MASCHILE DIALLE 15.00 Si darà il via alle danze alle ore 13.00 con la pursuit femminile . Colei in possesso del pettorale giallo, ovvero Marte Olsbu Roeiseland , va a caccia del ...Elvira Oeberg vince l'inseguimento femminile di Annecy Le Grand-Bornand, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon.La più giovane delle sorelle Oeberg conquista la prima vittoria in carriera salendo sul podio insieme alla sorella Hanna, terza. Arriva il miglior risultato italiano ...