Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Sara Scattolo seconda nella 7.5km super sprint di Val Martello II (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue con un secondo posto per l’Italia la seconda tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: in Val Martello la 7.5 km super sprint femminile vede la piazza d’onore di Sara Scattolo (3 errori), che chiude a 2?8 dalla tedesca Johanna Puff (3 errori), prima in 24:56.4. Completa il podio la polacca Patrycja Stanek (5 errori), terza a 3?8. Così le altre azzurrine oggi in gara: nona Martina Trabucchi (4 errori) a 49?0, 11ma Fabiana Carpella (5 errori) a 1’04?8, 22ma Gaia Brunetto (8 errori) a 2’24?5. Eliminate nelle qualificazioni (4.5 km) Ilaria Scattolo (3 errori), 35ma, Gaia Brunello (3 errori), 37ma, ed Astrid Plosch (4 errori), 46ma. ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM super ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue con un secondo posto per l’Italia latappa della IBUCupdi: in Valla 7.5 kmfemminile vede la piazza d’onore di(3 errori), che chiude a 2?8 dalla tedesca Johanna Puff (3 errori), prima in 24:56.4. Completa il podio la polacca Patrycja Stanek (5 errori), terza a 3?8. Così le altre azzurrine oggi in gara: nona Martina Trabucchi (4 errori) a 49?0, 11ma Fabiana Carpella (5 errori) a 1’04?8, 22ma Gaia Brunetto (8 errori) a 2’24?5. Eliminate nelle qualificazioni (4.5 km) Ilaria(3 errori), 35ma, Gaia Brunello (3 errori), 37ma, ed Astrid Plosch (4 errori), 46ma. ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM...

