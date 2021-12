Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Iacopo Leonesio ottavo nella 7.5 km super sprint di Val Martello II (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue con due atleti in top ten per l’Italia la seconda tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: la 7.5 km super sprint maschile di Val Martello II vede l’ottavo posto di Iacopo Leonesio (3 errori), che chiude a 53?2 dal vincitore odierno, il polacco Jan Gunha (2 errori), primo in 21:06.5. Seconda piazza per il russo Aleksandr Kornev (4 errori), a 13?8, terza posizione per l’altro polacco Marcin Zawol (2 errori), a 18?3. Nono posto per Nicolò Betemps (4 errori) a 54?4. Così gli altri azzurrini oggi in gara: 15° Nicolò Giraudo (4 errori) a 1’32?2, 20° Marco Barale (4 errori) a 1’42?1, 26° Thomas Daziano (5 errori) a 2’29?4, 29° Elia Zeni (7 errori) a 2’37?3. Eliminato nelle qualificazioni (4.5 km) Fabio ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue con due atleti in top ten per l’Italia la seconda tappa della IBUCupdi: la 7.5 kmmaschile di ValII vede l’posto di(3 errori), che chiude a 53?2 dal vincitore odierno, il polacco Jan Gunha (2 errori), primo in 21:06.5. Seconda piazza per il russo Aleksandr Kornev (4 errori), a 13?8, terza posizione per l’altro polacco Marcin Zawol (2 errori), a 18?3. Nono posto per Nicolò Betemps (4 errori) a 54?4. Così gli altri azzurrini oggi in gara: 15° Nicolò Giraudo (4 errori) a 1’32?2, 20° Marco Barale (4 errori) a 1’42?1, 26° Thomas Daziano (5 errori) a 2’29?4, 29° Elia Zeni (7 errori) a 2’37?3. Eliminato nelle qualificazioni (4.5 km) Fabio ...

Advertising

FondoItalia : Biathlon - Il caso doping di Zaitseva toglie una Coppa del Mondo a Mäkäräinen a favore di Berger; ma l'IBU cerca un… - FondoItalia : Biathlon - Nella Single Mixed Relay della Ibu Junior Cup l'Italia è terza! - FondoItalia : Biathlon - IBU Cup Junior, altra gioia per l'Italia in Val Martello: è secondo posto nella staffetta mista! - FondoItalia : Biathlon - Ibu Cup a Obertilliach: successo per il tedesco Zobel, alle spalle un brillante Windsch si riscatta - ilpodsport : #AltriSport Biathlon, Ibu Cup: i convocati azzurri per Obertilliach #ilpodsport -