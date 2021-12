Biathlon | dominio totale di Fillon Maillet nell’inseguimento di Annecy-Le Grand Bornand Bormolini 19°

(Di sabato 18 dicembre 2021) È da poco terminato l’inseguimento maschile di-Le, gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di. Sulle nevi transalpine il successo va all’atleta di casa Quentin, protagonista di una prova strepitosa conclusa con zero errori in 30’58”3. Per il francese si tratta del secondo successo stagionale (dopo la vittoria di settimana scorsadi Hochfilzen), il 15° inin carriera. Appena dietro al transalpino troviamo a 16”1 il russo Eduard Latypov (0+1+1+0), che vince la volata finale contro il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (0+0+0+0). Quarto il bielorusso Anton Smolski a 32”8 dalla prima posizione (0+1+0+0), quinto il norvegese Johannes Boe a 43”3 (2+0+1+0), ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon dominio

OA Sport

Coppa del Mondo Biathlon 2021-22, i risultati delle sprint di Le Grand Bornand: domina la Norvegia. Ottimi risultati per gli azzurri.