Benevento-Monza non si gioca | la decisione ufficiale della Lega B

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B CINQUE POSITIVI AL COVID NELLA ROSA DEL MONZA L'ATS blocca la trasferta a Benevento #SkySport… - Agenzia_Ansa : Calcio, il Monza è in quarantena, rinviata la partita con il Benevento. L'Ats Brianza decide di bloccare la partita… - TuttoMercatoWeb : Monza, i positivi al Covid-19 salgono a 5. E l'ATS li blocca: domani niente gara col Benevento - NTR24 : Serie B, Benevento-Monza rinviata a data da destinarsi - TV7Benevento : COVID. Benevento-Monza rinviata dalla Lega di Serie B... -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Monza

Il Frosinone è reduce dalla sconfitta subita in casa del, con la gara terminata 3 - 2 in ... in occasione dell'1 - 4 conseguito in casa del. I ciociari sono scivolati in 10 posizione ...... da oggi a martedì, con conseguente divieto di partire per la trasferta die disputare la gara, con inizio previsto alle 18.30 del 19 dicembre 2021. Si attende soltanto la ...ha disposto il rinvio della gara BENEVENTO – MONZA, programmata per domenica 19 dicembre, ad altra data.Un tuffo, spiacevole, nel passato. Sembra di essere tornati indietro di un anno circa quando i casi di Covid erano purtroppo tantissimi. Adesso, fortunatamente, grazie ai vaccini, l’incidenza dei mort ...