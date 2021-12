Ben Sulayem è il nuovo presidente FIA (Di sabato 18 dicembre 2021) La Federazione Internazionale dell’Automobile, o FIA per essere più rapidi, ha un nuovo presidente in Mohammed Ben Sulayem. L’emiro di Dubai, ex rallista, ha vinto le elezioni che si sono svolte il 17 dicembre presso la sede della Federazione a Place de la Concorde, Parigi. Ben Sulayem ha ottenuto il 61,6% dei voti delle federazioni associate, battendo il rivale Graham Stoker. L’avvocato inglese, già vicepresidente nell’ultimo mandato di Jean Todt, è stato l’unico rivale dell’emiro in questa corsa a due. Presidenza FIA: due candidati per il dopo Todt Chi è Ben Sulayem, il nuovo presidente FIA? Nato e cresciuto a Dubai, Mohammed Ben Sulayem ha iniziato la sua carriera come pilota, correndo nei rally. Vanta 14 titoli nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021) La Federazione Internazionale dell’Automobile, o FIA per essere più rapidi, ha unin Mohammed Ben. L’emiro di Dubai, ex rallista, ha vinto le elezioni che si sono svolte il 17 dicembre presso la sede della Federazione a Place de la Concorde, Parigi. Benha ottenuto il 61,6% dei voti delle federazioni associate, battendo il rivale Graham Stoker. L’avvocato inglese, già vicenell’ultimo mandato di Jean Todt, è stato l’unico rivale dell’emiro in questa corsa a due. Presidenza FIA: due candidati per il dopo Todt Chi è Ben, ilFIA? Nato e cresciuto a Dubai, Mohammed Benha iniziato la sua carriera come pilota, correndo nei rally. Vanta 14 titoli nel ...

