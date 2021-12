Beautiful anticipazioni | qualcuno scoprirà il manichino di Hope da Thomas?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 dicembre 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda il 20 dicembre 2021? La soap americana torna come sempre lunedì e le nostreci rivelano tutto quello che succederà nella puntata che apre la settimana. Buone notizie per tutti i fan diinfatti, la prossima settimana la soap andrà in onda regolarmente senza nessuna pausa. E a seguire si potranno vedere prima Una vita e poi Uomini e Donne. Non si sente ancora odore di Natale nell’aria . Facciamo quindi il punto della situazione prima di passare alleche ci rivelano la trama della puntata di lunedì della soap di Canale 5.continua a essere ossessionato dama nessuno immagina che è arrivato persino a prendersi il suoe a parlare con ...