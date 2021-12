Beautiful | anticipazione | Quinn cerca di difendersi da Wyatt

Leggi su topicnews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di nuovo delle anticipazioni di. Sta accadendo un altro colpo di scena che riguarda, questa volta c’è ancheUn situazione particolare quella che stiamo per vivere insieme ai nostri amatissimi personaggi di. Non è una novità che ci siano situazioni alquanto tese e critiche all’interno della soap-opera che per anni ci ha tenuto incollati davanti allo schermo. Tuttavia, ogni puntata che passa, arriviamo a scoprire un retroscena veramente impressionante. All’interno delle storie dei nostri amati personaggi, stanno per prendere vita delle decisioni che stravolgeranno il futuro di molti dei presenti. In realtà è un po’ di tempo che i piani ditrovano qualche piccolo ostacolo. Come ad esempio il suo desiderio di evitare il divorzio da Eric. ...