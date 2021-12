Beach volley, Mondiale Under 21 Thailandia. IMPRESA AZZURRA! Viscovich/Dal Corso in semifinale! (Di sabato 18 dicembre 2021) Tre anni dopo Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre (argento nel 2018) c’è un’altra coppia azzurra in semifinale ad un Mondiale Under 21: si tratta di Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso (che tra l’altro di Windisch sarà il compagno, sotto la guida di Matteo Varnier dalla prossima stagione). La cavalcata azzurra ha portato Viscovich e Dal Corso alla top 4 di un torneo titolatissimo che, a conferma del trend delle ultime stagioni, ha in corsa solo coppie europee per la vittoria finale. Il binomio azzurro, allenato da Ettore Marcovecchio, ha compiuto la prima IMPRESA di giornata battendo negli ottavi gli statunitensi Gentry/Catanzaro con un secco 2-0. Primo set senza storia con gli americani in grado di conquistare la miseria di 7 punti e gli azzurri a stropicciarsi gli ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Tre anni dopo Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre (argento nel 2018) c’è un’altra coppia azzurra in semifinale ad un21: si tratta di Marcoe Gianluca Dal(che tra l’altro di Windisch sarà il compagno, sotto la guida di Matteo Varnier dalla prossima stagione). La cavalcata azzurra ha portatoe Dalalla top 4 di un torneo titolatissimo che, a conferma del trend delle ultime stagioni, ha in corsa solo coppie europee per la vittoria finale. Il binomio azzurro, allenato da Ettore Marcovecchio, ha compiuto la primadi giornata battendo negli ottavi gli statunitensi Gentry/Catanzaro con un secco 2-0. Primo set senza storia con gli americani in grado di conquistare la miseria di 7 punti e gli azzurri a stropicciarsi gli ...

Advertising

zazoomblog : Beach volley Mondiali Under 21 Thailandia. Gottardi-Tega none Viscovich-Dal Corso agli ottavi - #Beach #volley… - didoprimo : Se l’account della CUS statale mette un altro post sul torneo di beach volley che non ho potuto fare mi do fuoco - Luxgraph : Mondiali U 21: Dal Corso-Viscovich conquistano gli ottavi - Luxgraph : Mondiali U.21: due successi per Tega-Gottardi - Faiele85 : @la_bongia 'Va bene lo stesso' per cosa? Un doppio a calcio balilla? A biliardo? 3 contro 3 a beach volley? Torneo… -