Basket, Serie A femminile 2021-2022: Sassari batte Broni, Sesto San Giovanni espugna Bologna (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono solo due gli anticipi disputati questa sera per l'undicesima giornata di Serie A di Basket femminile. Dati i rinvii per positività nel gruppo squadra di Ragusa-Moncalieri e soprattutto del 'Superclassico' Venezia-Schio, sono scese in campo soltanto Sassari-Broni e Virtus Bologna-Sesto San Giovanni. Andiamo a riepilogare come sono andati i match. DINAMO Sassari-COSTRUZIONI ITALIA Broni 95-80 (19-24, 19-20, 29-19, 29-18) Vittoria in casa per la Dinamo Sassari, che batte in casa Broni. Partono meglio le ospiti piemontesi, che vanno subito sul 5-7 venendo però raggiunte poco dopo dalle sassaresi (7-7) che trovano anche il vantaggio con Dedic (14-13). Contro-break di ...

