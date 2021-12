Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko in casa contro i Denver Nuggets (Di sabato 18 dicembre 2021) Atlanta, 18 dic. - (Adnkronos) - Gli Atlanta Hawks (14-15) di Danilo Gallinari continuano a veleggiare nella mediocrità perdendo per 133-115 la sesta partita consecutiva in casa contro i Nuggets (15-14), in controllo totale del match dalla metà del secondo quarto in poi grazie a una frazione da 43 punti. A guidare gli ospiti al loro massimo stagionale non è solamente Nikola Jokic (20 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) o Jeff Green con 20, ma i 21 di Monte Morris e soprattutto il massimo in stagione da 24 del rookie Bones Hyland, autore di 8 canestri su 11 tentativi. Dopo aver vinto le ultime cinque gare in trasferta, il campo di Atlanta si conferma stregato per gli Hawks, a cui non sono servite le doppie doppie da 34 punti con 10 assist di Trae Young, da 20+10 rimbalzi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Atlanta, 18 dic. - (Adnkronos) - Gli Atlanta(14-15) di Danilocontinuano a veleggiare nella mediocrità perdendo per 133-115 la sesta partita consecutiva in(15-14), inllo totale del match dalla metà del secondo quarto in poi grazie a una frazione da 43 punti. A guidare gli ospiti al loro massimo stagionale non è solamente Nikola Jokic (20 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) o Jeff Green con 20, ma i 21 di Monte Morris e soprattutto il massimo in stagione da 24 del rookie Bones Hyland, autore di 8 canestri su 11 tentativi. Dopo aver vinto le ultime cinque gare in trasferta, il campo di Atlanta si conferma stregato per gli, a cui non sono servite le doppie doppie da 34 punti con 10 assist di Trae Young, da 20+10 rimbalzi di ...

