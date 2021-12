Basket femminile | Serie A1 | salta anche Venezia-Schio Casi di Covid-19 nella Reyer

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Non ci sarà stasera l’attesissimo match tra le due squadre di maggiore grido del panorama della pallacanestroitaliana.e Familanon scenderanno infatti in campo al Taliercio, in quantoformazione di casa si sono verificate alcune positività al-19. Tali positività sono all’interno del gruppo squadra, ed è per questo che l’incontro di oggi non avrà luogo. Le persone interessate sono state poste in isolamento fiduciario: altri test saranno svolti nelle prossime ore. Resta a questo punto da capire cosa succederà con la trasferta di Eurolega di martedì, a Salamanca. Come recita il comunicato, della situazione sono state informate siache le autorità competenti, dopo quanto venuto alla luce questa mattina. Si tratta del primo ...