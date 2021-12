Barcellona, la stella del Manchester United è la nuova idea per l’attacco! (Di sabato 18 dicembre 2021) Marcus Rashford, attaccante inglese del Manchester United, è il nome più caldo delle ultime ore in casa Barcellona e rappresenterebbe un rinforzo incredibile per Xavi. Rashford, Manchester UnitedDopo un avvio di stagione poco incisivo e sotto le aspettative, Rashford sta pensando al suo futuro e le possibilità di vederlo lontano da Manchester non sono poche. Il calciatore ha un contratto in scadenza fra un anno e mezzo: starà a lui decidere se continuare o meno l’avventura a Manchester. Secondo EFE, l’interesse del Barcellona è concreto e lui sembra apprezzare la destinazione. Oltre al Barcellona, è vivo anche l’interesse de PSG, nel caso di una partenza di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Marcus Rashford, attaccante inglese del, è il nome più caldo delle ultime ore in casae rappresenterebbe un rinforzo incredibile per Xavi. Rashford,Dopo un avvio di stagione poco incisivo e sotto le aspettative, Rashford sta pensando al suo futuro e le possibilità di vederlo lontano danon sono poche. Il calciatore ha un contratto in scadenza fra un anno e mezzo: starà a lui decidere se continuare o meno l’avventura a. Secondo EFE, l’interesse delè concreto e lui sembra apprezzare la destinazione. Oltre al, è vivo anche l’interesse de PSG, nel caso di una partenza di ...

