Barcellona | Dembele fa infuriare ancora il club | Juventus alla finestra

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’attaccanteha fattonuovamente il. LarestaSecondo quanto riferito da Sport, Ousmane Dembélé avrebbe fattoil. Il motivo? L’attaccante ha saltato sia la conferenza stampa d’addio di Aguero sia la visita all’Espai Barça, progetto di modifiche dello Stadio Camp Nou. Un doppio gesto che non allieta i rapporti tra il francese e ilblaugrana, vista anche la telenovela per il rinnovo di contratto in scadenza. La Juve osserva interessata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.