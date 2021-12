Barbara D’Urso, la situazione sta precipitando: situazione angosciante (Di sabato 18 dicembre 2021) Brusco risveglio per la conduttrice Barbara D’Urso in estrema difficoltà: l’ultima scoperta rischia di rovinare tutti i suoi piani La conduttrice Barbara D’Urso (screenshot Mediaset)Quello di Barbara D’Urso rischia di rivelarsi un fine anno particolarmente amaro ed indigesto. In questa prima parte di stagione televisiva alla conduttrice sono arrivate solo brutte notizie. Prima la decisione della Mediaset di tagliare i suoi programmi con il solo Pomeriggio Cinque confermato. Poi gli ascolti che sembrano ormai non premiare più la storica conduttrice. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Can Yaman, telefonata bollente in arrivo: nuovo progetto bomba In questa prima parte di stagione, il suo storico talk ha subito diversi cambiamenti ma nulla sembra più funzionare. Lo dicono i numeri ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 dicembre 2021) Brusco risveglio per la conduttricein estrema difficoltà: l’ultima scoperta rischia di rovinare tutti i suoi piani La conduttrice(screenshot Mediaset)Quello dirischia di rivelarsi un fine anno particolarmente amaro ed indigesto. In questa prima parte di stagione televisiva alla conduttrice sono arrivate solo brutte notizie. Prima la decisione della Mediaset di tagliare i suoi programmi con il solo Pomeriggio Cinque confermato. Poi gli ascolti che sembrano ormai non premiare più la storica conduttrice. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Can Yaman, telefonata bollente in arrivo: nuovo progetto bomba In questa prima parte di stagione, il suo storico talk ha subito diversi cambiamenti ma nulla sembra più funzionare. Lo dicono i numeri ...

