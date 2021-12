Bambina affetta da una malattia rara: il papà raccoglie fondi per la ricerca correndo in bici (Di sabato 18 dicembre 2021) Alfredo García ha una figlia di nome Olivia. Da piccola le è stata diagnosticata la sindrome di Charcot-Marie-Tooth, una malattia genetica che colpisce il sistema nervoso periferico, cioè i nervi. È una malattia molto rara e che al momento non ha una cura. Per questo Alfredo García ha iniziato a correre in bici per raccogliere fondi per la ricerca contro questa sindrome. Olivia e la scoperta della sua malattia Olivia aveva tre anni quando le è stata diagnosticata la sindrome di Charcot-Marie-Tooth. Secondo la pagina web Telethon “È caratterizzata da debolezza e atrofia dei muscoli, che appaiono come ‘smagriti’, e da ridotta sensibilità. I sintomi partono in genere dai piedi e si diffondono progressivamente verso l’alto a gambe, parte delle cosce ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Alfredo García ha una figlia di nome Olivia. Da piccola le è stata diagnosticata la sindrome di Charcot-Marie-Tooth, unagenetica che colpisce il sistema nervoso periferico, cioè i nervi. È unamoltoe che al momento non ha una cura. Per questo Alfredo García ha iniziato a correre inperreper lacontro questa sindrome. Olivia e la scoperta della suaOlivia aveva tre anni quando le è stata diagnosticata la sindrome di Charcot-Marie-Tooth. Secondo la pagina web Telethon “È caratterizzata da debolezza e atrofia dei muscoli, che appaiono come ‘smagriti’, e da ridotta sensibilità. I sintomi partono in genere dai piedi e si diffondono progressivamente verso l’alto a gambe, parte delle cosce ...

