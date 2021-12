Ballando con le stelle, Morgan lancia l’ultima stoccata: “È Natale per tutti tranne che per Selvaggia Lucarelli” (Di domenica 19 dicembre 2021) Morgan conclude la sua avventura a Ballando con le stelle arrivando in finale, un risultato non scontato, come ricorda anche Paolo Belli. Il cantante si è esibito in un tango con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, che gli è valso la standing ovation del pubblico e il plauso della giuria, tranne ovviamente Selvaggia Lucarelli, che non ha commentato l’esibizione. Morgan non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla giudice del talent ballerino, con cui i rapporti sono burrascosi fino alla fine. Morgan conquista la finale di Ballando con le stelle con il suo tango Come andrà, come non andrà, sicuramente Morgan rimarrà il concorrente iconico di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021)conclude la sua avventura acon learrivando in finale, un risultato non scontato, come ricorda anche Paolo Belli. Il cantante si è esibito in un tango con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, che gli è valso la standing ovation del pubblico e il plauso della giuria,ovviamente, che non ha commentato l’esibizione.non ha perso occasione perre una frecciatina alla giudice del talent ballerino, con cui i rapporti sono burrascosi fino alla fine.conquista la finale dicon lecon il suo tango Come andrà, come non andrà, sicuramenterimarrà il concorrente iconico di ...

