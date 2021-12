BALLANDO CON LE STELLE, LA FINALE: PROVE SPECIALI, EMOZIONI E OSPITI. CHI ALZERÀ LA COPPA? (Di sabato 18 dicembre 2021) Cala il sipario sulla sedicesima edizione di BALLANDO con le STELLE, il mitico dance show di Milly Carlucci. Questa sera, sabato 18 dicembre, alle 20.35 le coppie in gara scendono nella pista di Rai1 per conquistare il trofeo di BALLANDO 2021. Paolo Belli per la prima volta scende in pista come ballerino per una notte. BALLANDO con le STELLE – Coppie finaliste Sono sei le coppie arrivate in FINALE con il ritorno in gara di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che sono rientrati sabato scorso nel ripescaggio, superando nello spareggio Alvise Rigo e Mietta. Questa sera affronteranno diverse manche fino alla proclamazione del vincitore di BALLANDO e arriva la prova di Natale. Arisa – Vito Coppola (White Christmas, rumba) Federico Lauri – Anastasia Kuzmina (Jingle ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Cala il sipario sulla sedicesima edizione dicon le, il mitico dance show di Milly Carlucci. Questa sera, sabato 18 dicembre, alle 20.35 le coppie in gara scendono nella pista di Rai1 per conquistare il trofeo di2021. Paolo Belli per la prima volta scende in pista come ballerino per una notte.con le– Coppie finaliste Sono sei le coppie arrivate incon il ritorno in gara di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che sono rientrati sabato scorso nel ripescaggio, superando nello spareggio Alvise Rigo e Mietta. Questa sera affronteranno diverse manche fino alla proclamazione del vincitore die arriva la prova di Natale. Arisa – Vito Coppola (White Christmas, rumba) Federico Lauri – Anastasia Kuzmina (Jingle ...

