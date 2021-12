Ballando con le Stelle 2021 | Sabrina Salerno rischia di rimanere in Senza veli – Foto e Video

Ballando con le Stelle 2021: Sabrina Salerno rischia di rimanere in topless – Foto e Video (Di sabato 18 dicembre 2021) Sabrina Salerno e il corpetto sganciato - Ballando 16 Piccolo incidente per Sabrina Salerno nel corso della finalissima di Ballando con le Stelle 2021. Nel corso della prima manche, dove era chiamata a sfidarsi contro Bianca Gaiscogne, la cantante e showgirl è stata costretta ad abbandonare la pista quando ha capito che si era sganciato il corpetto che aveva addosso. Dopo aver danzato sulle note di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, Sabrina si è infatti resa conto del piccolo problema “tecnico” che le era capitato e – per evitare di restare in Senza veli – ha stretto attorno a sé il suo maestro Samuel Peron, che Senza lasciarla l’ha accompagnata dietro le quinte, dove ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021)e il corpetto sganciato -16 Piccolo incidente pernel corso della finalissima dicon le. Nel corso della prima manche, dove era chiamata a sfidarsi contro Bianca Gaiscogne, la cantante e showgirl è stata costretta ad abbandonare la pista quando ha capito che si era sganciato il corpetto che aveva addosso. Dopo aver danzato sulle note di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey,si è infatti resa conto del piccolo problema “tecnico” che le era capitato e – per evitare di restare in– ha stretto attorno a sé il suo maestro Samuel Peron, chelasciarla l’ha accompagnata dietro le quinte, dove ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - NicoloC__ : SDV sei tu (con i tuoi scazzi in diretta) Ballando, sei tu? #BallandoConLeStelle - volalibera1 : RT @fanpage: #BallandoConLeStelle Matano assente in studio. Il giornalista in quarantena -