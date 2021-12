Ballando con le stelle 2021 | le anticipazioni e gli ospiti della finale

(Di sabato 18 dicembre 2021)con le, finalisti eQuesta sera, sabato 18 dicembre, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la decima puntata () dicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sedicesima edizione. Tredici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria dicon le. Ma vediamo insieme tutte lee glidecima puntata di stasera, 18 dicembre ...

Advertising

RaiUno : ?? 6 coppie in gara pronte a conquistare il titolo di campioni! ?????? Avete già fatto il vostro pronostico? Vi aspetti… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - BITCHYFit : Ballando con le Stelle, chi vince? Cosa dicono i pronostici ed i sondaggi - LSantillo_96 : Molta invidia x la mia prozia che ha dato un bel due di picche alle mie zie perché deve vedere la finale di Balland… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

La sedicesima edizione dile Stelle sta per incoronare il suo vincitore . Nella prima serata di oggi, 18 dicembre, su Rai1 andrà in scena l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci . Chi vincerà? ...Arisa è pronta per giocarsi la finalissima di 'le stelle' al fianco del ballerino Vito Coppola per la gioia del pubblico In quest'ultima edizione di 'le stelle ' condotto su Rai 1 da Milly Carlucci c'è una coppia che è ...Ballando con le stelle 2021 streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Milly Carlucci in onda stasera, sabato 18 dicembre. Le info ...Vincitore Ballando con le Stelle: chi sarà? Pronostico Selvaggia Lucarelli e sondaggi alla vigilia della finalissima del programma.