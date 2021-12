Ballando, Alberto Angela presenta 'Stanotte a Napoli' con i maestri di ballo (Di domenica 19 dicembre 2021) Un video tratto dalla decima ed ultima puntata di Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La clip vede protagonista il divulgatore scientifico più amato dalla ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) Un video tratto dalla decima ed ultima puntata dicon le stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La clip vede protagonista il divulgatore scientifico più amato dalla ...

Advertising

Raffipaffy : Ma allora è venuto Alberto angela come ospite a ballando per stanotte a napoli, grazie milly, i nostri diritti #BallandoConLeStelle - MarioLivPope : @albertoangela @milly_carlucci @Ballando_Rai Meraviglioso Alberto ? - tvblogit : Ballando con le Stelle, la finale segnata dal COVID: Alberto Matano e il regista Luca Alcini in quarantena - RViolissima : @milly_carlucci @Ballando_Rai @albertoangela Mi sapreste dire il titolo della canzone napoletana che ha accolto Alberto Angela? Grazie - infoitcultura : Ballando con le stelle, colpo di scena in apertura: Alberto Matano non è in studio -