Bake Off Italia, vince Daniela Ribezzo di Foggia: ecco chi è e dove l’avete già vista (Di sabato 18 dicembre 2021) È Daniela Ribezzo, insegnante di danza di Foggia con la passione per i dolci, la vincitrice della nona edizione di Bake Off Italia. La 29enne pugliese si è aggiudicata la vittoria nella finale andata in onda venerdì sera su Real Time: “È stata l’esperienza più bella della mia vita, sono troppo felice veramente. Sono tanto orgogliosa”, ha commentato a caldo. Per lei, oltre al titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia 2021, una masterclass presso la scuola di cioccolato Perugina ma soprattutto un programma su Food Network. Con l’immancabile sorriso ma anche la sua determinazione, Daniela ha sbaragliato la concorrenza: alla vigilia della finale, aveva assicurato sui social che non avrebbe deluso se stessa e tutte le persone che avevano creduto in lei e così è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) È, insegnante di danza dicon la passione per i dolci, la vincitrice della nona edizione diOff. La 29enne pugliese si è aggiudicata la vittoria nella finale andata in onda venerdì sera su Real Time: “È stata l’esperienza più bella della mia vita, sono troppo felice veramente. Sono tanto orgogliosa”, ha commentato a caldo. Per lei, oltre al titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’2021, una masterclass presso la scuola di cioccolato Perugina ma soprattutto un programma su Food Network. Con l’immancabile sorriso ma anche la sua determinazione,ha sbaragliato la concorrenza: alla vigilia della finale, aveva assicurato sui social che non avrebbe deluso se stessa e tutte le persone che avevano creduto in lei e così è ...

Advertising

FQMagazineit : Bake Off Italia, vince Daniela Ribezzo di Foggia: ecco chi è e dove l’avete già vista - myraconteurhs : Ma ora che è finito Bake Off cosa farò della mia vita - libredevolar : Allora Bake off oggi pomeriggio e stasera finalmente di Natale così la gioia natalizia mi porta felicità e poi devo… - libredevolar : Questo mi porta a dover scegliere se guardare Bake off nel pomeriggio o stasera - UnDueTreBlog : #BakeOffItalia 9 - Finale del 17/12/2021 - Con Benedetta Parodi su Real Time. -