Badminton | Italian International 2021 | gli azzurri lasciano il torneo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nuova giornata di azione a Milano per quanto riguarda glidi. Occhi puntati sui quarti di finale al maschile, unicoin cui l’Italia è rimasta in lotta per il successo grazie a Gianmarco Bailetti/David Salutt. Sconfitta per gliche hanno provato fino all’ultimo a contendersi un posto in semifinale contro Marcus Rindshoj/Kristian Kraemer (Norvegia). Il terzo set è stato determinante con gli scandinavi che hanno avuto la meglio per 21 a 10. C’è stato un vero e proprio ‘crollo’ per i nostri connazionali che avevano vinto il primo segmento per 22-20. Avanzano nella manifestazione i norvegesi che in finale sfideranno i connazionali William Kryger Boe/Christian Faust Kjaer (Norvegia). Alex Lanier (Francia) e Jan Louda (Repubblica Ceca) si ...