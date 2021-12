Aveva un milione di foto e video di bambini | arrestato 49enne ' Li collezionava da vent' anni'

news_ravenna : Pedopornografia, arrestato musicista: aveva un milione di foto e video con minori - telodogratis : Aveva nel pc un milione di foto e video pedopornografici: arrestato musicista - ninda1952 : RT @RaiNews: L'analisi del materiale ha permesso di acclarare che la raccolta delle foto e video durava da circa 20 anni - Fresatura_Bo : Pedopornografia, arrestato musicista: aveva un milione di foto e video con minori - BinaryOptionEU : RT 'E' un 49enne della provincia di #Ancona, la raccolta del materiale durava da circa 20 anni. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva milione

...dalla Polizia in provincia di Ancona un uomo di 49 anni trovato in possesso di oltre undi ... Gli accertamenti hanno permesso anche di riscontrare che l'uomo, in passato,dato lezioni ...... deteneva in vari hard disk, supporti ottici e uno smartphone oltre undi file e video ... In passato il 49ennedato lezioni anche a ragazzi minori senza che siano emersi comportamenti ...ANCONA. Un musicista di 49anni, senza precedenti, deteneva in vari hard disk, supporti ottici e in uno smartphone oltre un milione di file e video pedopornografici, ritraenti minori tra i 6 e i 13 ann ...Arrestato dalla Polizia in provincia di Ancona un uomo di 49 anni trovato in possesso di oltre un milione di foto e video pedopornografici: oltre 1.000.000 files e video, ritraenti minori tra i 6 e i.