Avete mai visto Vanessa Beljuli? Ecco la figlia di Luciana Littizzetto (Di sabato 18 dicembre 2021) Luciana Littizzetto ed il suo ex compagno Daniele Graziano nel corso della loro relazione, durata quasi 20 anni, hanno avuto due figli in affido: Vanessa e Jordan Beljuli. Vanessa Beljuli è la figlia in affido della comica Luciana Littizzetto e del suo ex compagno, Davide Graziano (ex batterista degli Africa Unite), con il quale ha avuto una relazione dal 1997 al 2018. via InstagramVanessa è stata presa come figlia in affido insieme al suo fratello minore, Jordan. I due hanno origini albanesi e hanno iniziato a vivere insieme a Luciana e Daniele a partire dal 2006, quando Vanessa aveva 12 anni e Jordan ne aveva 9. Vanessa ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021)ed il suo ex compagno Daniele Graziano nel corso della loro relazione, durata quasi 20 anni, hanno avuto due figli in affido:e Jordanè lain affido della comicae del suo ex compagno, Davide Graziano (ex batterista degli Africa Unite), con il quale ha avuto una relazione dal 1997 al 2018. via Instagramè stata presa comein affido insieme al suo fratello minore, Jordan. I due hanno origini albanesi e hanno iniziato a vivere insieme ae Daniele a partire dal 2006, quandoaveva 12 anni e Jordan ne aveva 9....

