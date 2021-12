**Auto: Quagliano (Promotor),'vale 12% Pil, serve piano triennale per transizione'** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - In Italia "l'auto vale almeno il 12% del Pil: un settore del genere non può essere penalizzato" dalla mancanza di scelte di "una classe dirigente che non alimenta la transizione in atto. Viene da chedersi Draghi e i partiti cosa stiano aspettando" per varare "un piano organico, con incentivi alla rottamazione per almeno tre anni, validi per l'acquisto di vetture elettriche o tradizionali con emissioni sotto i 135 grammi per km". A dare voce alle preoccupazioni del settore è Gian Primo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor, che all'Adnkronos sottolinea il pericolo di "ritrovarci con un parco circolante vecchio, alimentato a benzina e gasolio" senza avere sostenuto il passaggio all'elettrico: un atteggiamento che gli operatori del settore giudicano poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - In Italia "l'autoalmeno il 12% del Pil: un settore del genere non può essere penalizzato" dalla mancanza di scelte di "una classe dirigente che non alimenta lain atto. Viene da chedersi Draghi e i partiti cosa stiano aspettando" per varare "unorganico, con incentivi alla rottamazione per almeno tre anni, validi per l'acquisto di vetture elettriche o tradizionali con emissioni sotto i 135 grammi per km". A dare voce alle preoccupazioni del settore è Gian Primo, Presidente del Centro Studi, che all'Adnkronos sottolinea il pericolo di "ritrovarci con un parco circolante vecchio, alimentato a benzina e gasolio" senza avere sostenuto il passaggio all'elettrico: un atteggiamento che gli operatori del settore giudicano poco ...

Ultime Notizie dalla rete : **Auto Quagliano Crollo delle immatricolazioni auto nel 2021 'È necessario un piano triennale per l'acquisto di auto elettriche - ha dichiarato il presidente del Csp Gian Primo Quagliano - con o senza rottamazione e prevedere un piano organico per la ...

Mercato auto Europa, ancora una flessione pesante: a novembre - 17,5%. Negli undici mesi +0,8% immatricolazioni Per il presidente Gian Primo Quagliano, 'mentre l'economia sta recuperando, il mercato dell' auto dell'Europa Occidentale procede a tre cilindri. Il calo infatti tra gennaio - novembre 2021 e gennaio ...

