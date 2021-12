Austria, solo chi ha già fatto la terza dose può entrare nel Paese senza restrizioni. Parigi cancella il Capodanno: niente fuochi e concerti (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron si sta “diffondendo alla velocità della luce” in Europa e sempre più Paesi istituiscono nuove restrizioni. Dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi all’Italia dall’Unione europea per le nuove regole stabilite per l’ingresso sul territorio nazionale, ora è l’Austria ad adottare una linea ancora più severa. Da lunedì, 20 dicembre, potrà entrare nel Paese senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (che però non hanno ancora ricevuto la terza dose) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron si sta “diffondendo alla velocità della luce” in Europa e sempre più Paesi istituiscono nuove. Dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi all’Italia dall’Unione europea per le nuove regole stabilite per l’ingresso sul territorio nazionale, ora è l’ad adottare una linea ancora più severa. Da lunedì, 20 dicembre, potrànelchi ha già ricevuto ladel vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (che però non hanno ancora ricevuto la) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che ...

