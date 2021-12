Atletica | Jacobs | “Tutto il mondo imparerà a riconoscermi”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Se si escludono le due settimane di vacanza in Messico con Nicole, non ho mai smesso di allenarmi. Tra Natale e Capodanno partirò per Tenerife, dove mi allenerò per un mese”. Così Marcell, intervistato dasport, ha raccontato la sua “nuova vita” dopo l’oro nei 100 m vinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un traguardo prestigioso, che richiede certamente altri impegni, a cuirisponde senza però trascurare la parte sportiva: “Abbiamo trovato un buon equilibrio: solo un giorno alla settimana è dedicato a impegni extrasportivi. Mi sono allenato anche quando sono andato negli Emirati per un evento Armani. Per il resto la mia routine è rimasta la stessa di prima di partire per Tokyo. Anzi, è persino migliorata”, racconta. L’azzurro è pronto ad una nuova sfida, quella sui 200 metri; ma, a tal proposito, ...