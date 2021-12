Atletica: Jacobs 'Nel 2022 tutto il mondo imparerà a conoscermi' (Di sabato 18 dicembre 2021) Il campione olimpico inizierà la nuova stagione a febbraio a Berlino TORINO - "Se si escludono le due settimane di vacanza in Messico con Nicole, non ho mai smesso di allenarmi". Marcell Jacobs è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Il campione olimpico inizierà la nuova stagione a febbraio a Berlino TORINO - "Se si escludono le due settimane di vacanza in Messico con Nicole, non ho mai smesso di allenarmi". Marcellè ...

Advertising

carlocipolla : RT @carlocipolla: Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - carlocipolla : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - Corriere : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - Corriere : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - sportface2016 : Le parole del presidente della World Athletics #Coe su #Jacobs, #Tamberi e la #DiamondLeague -