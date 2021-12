Atalanta-Roma, Zapata-Abraham sfida tra bomber (Di sabato 18 dicembre 2021) Atalanta-Roma sarà una sfida cruciale per i due tecnici Gasperini e Mourinho. In una gara che si preannuncia spettacolare, come successo spesso negli ultimi scontri diretti, entrambi gli allenatori si aggrappano alla vena realizzativa dei propri centravanti, Duvan Zapata e Tammy Abraham. Per i betting analyst di Olybet.it il marcatore più probabile è il colombiano, arrivato già a quota 9 in campionato. La rete che vale la doppia cifra per l’ex Napoli si gioca a 2. Vale invece 3,25 volte la posta il timbro del centravanti inglese ex Chelsea, fermo a soli 4 gol nella sua stagione d’esordio in Serie A. Quando vede giallorosso si galvanizza invece Luis Muriel, ancora sottotono in questa stagione. Il talento della Dea ha già punito sette volte in carriera la formazione capitolina e una nuova prodezza è ... Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021)sarà unacruciale per i due tecnici Gasperini e Mourinho. In una gara che si preannuncia spettacolare, come successo spesso negli ultimi scontri diretti, entrambi gli allenatori si aggrappano alla vena realizzativa dei propri centravanti, Duvane Tammy. Per i betting analyst di Olybet.it il marcatore più probabile è il colombiano, arrivato già a quota 9 in campionato. La rete che vale la doppia cifra per l’ex Napoli si gioca a 2. Vale invece 3,25 volte la posta il timbro del centravanti inglese ex Chelsea, fermo a soli 4 gol nella sua stagione d’esordio in Serie A. Quando vede giallorosso si galvanizza invece Luis Muriel, ancora sottotono in questa stagione. Il talento della Dea ha già punito sette volte in carriera la formazione capitolina e una nuova prodezza è ...

