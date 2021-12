Atalanta-Roma, Tiago Pinto: “Qui per vincere. Mercato? Niente rivoluzioni” (Di sabato 18 dicembre 2021) “La Roma gioca tutte le partite per vincere e oggi non è diverso. Sappiamo che l’Atalanta è molto forte con un progetto solido, ma siamo qui per vincere”. Queste le parole del direttore generale della Roma Tiago Pinto a pochi minuti dalla sfida di campionato contro l’Atalanta. “Zaniolo è stato bene in questa settimana, il suo è un processo normale per l’età che ha e gli infortuni che ha avuto e il gol non è un problema -aggiunge ai microfoni di Dazn – . Mercato? Potrete farmi questa domanda 50 volte ma risponderò allo stesso modo. Vogliamo migliorare la squadra ma Niente rivoluzioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lagioca tutte le partite pere oggi non è diverso. Sappiamo che l’è molto forte con un progetto solido, ma siamo qui per”. Queste le parole del direttore generale dellaa pochi minuti dalla sfida di campionato contro l’. “Zaniolo è stato bene in questa settimana, il suo è un processo normale per l’età che ha e gli infortuni che ha avuto e il gol non è un problema -aggiunge ai microfoni di Dazn – .? Potrete farmi questa domanda 50 volte ma risponderò allo stesso modo. Vogliamo migliorare la squadra ma”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - PagineRomaniste : 5' - Smalling atterra Zapata. L'inglese rischia il giallo che non arriva. L'azione è partita da un fallo non fischi… - Ulissesempre1 : Atalanta-Roma.. TAMMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY...!!!!!!!!!!GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL..!!!!!!!!!!!!!!!!! F… -