Atalanta - Roma | le pagelle | Abraham vale 7 | 5 Musso 5 non frena la valanga

capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di José #Mourinho al termine della partita: 'La miglior #Roma della stagione' - andregonny16 : @Atalanta_BC gasperini piangi ancora! Piangi piangi! Forza Maggica Roma - infoitsport : Atalanta-Roma, Gasperini: 'Una follia annullare il gol del 2-2, arbitro dia spiegazioni' -

I tiri in porta della Roma sono cinque, e quattro finiscono in rete. La Roma doveva sfatare il tabù big, doveva vincere contro una big, ma il momento non era certo dei migliori. Contro un'Atalanta in forma e che giocava tra le mure amiche, ci voleva la Roma in tutta la sua completezza, ma per i soliti infortuni, a Bergamo i giallorossi sono arrivati orfani di: Pellegrini, El Sharawy,... Si comincia da Bergamo questo ultimo sabato di Serie A del 2021: si comincia da Atalanta-Roma, primo big match di questo 18esimo turno. Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 18 dicembre 2021 e valide per la 18^ giornata di campionato.