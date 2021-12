Atalanta-Roma | le formazioni ufficiali | Gasperini sorprende tutti!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 dicembre 2021) Al Gewiss Stadium va in scena una sfida di lusso tra due big della Serie A. L’di, reduce da 6 vittorie consecutive in campionato, ospita ladi Mourinho, in cerca di punti preziosi per avvicinare la zona Champions. In attesa del fischio d’inizio, fissato per le ore 15, ecco le scelte dei due allenatori:(3-4-1-2) – Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Zapata.(3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Alessio Dambra