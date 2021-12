Atalanta-Roma, il sisma non ha fermato i tifosi: afflusso regolare (Di sabato 18 dicembre 2021) Il terremoto non ha fermato i tifosi. L’afflusso di pubblico per la sfida Atalanta-Roma al Gewiss Stadium di Bergamo è infatti regolare, seppur un po’ rallentato dal presidio delle forze dell’ordine. La partita infatti si svolgerà come da programma, dopo le rassicurazioni di Lega Calcio di Serie A e club nerazzurro, nonostante il forte sisma del mattino. In attesa dei pullman con la maggior parte dei tifosi giallorossi nel parcheggio del pre-filtraggio della Curva Sud, qualche decina di Romanisti si è già sistemata nel settore dedicato. La forte scossa di terremoto, intorno alle ore 11.40 con epicentro a Bonate Sotto, è stata ben avvertita in tutto il capoluogo. Colpiti soprattutto i quartieri più in quota come Bergamo Alta, Valtesse e ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Il terremoto non ha. L’di pubblico per la sfidaal Gewiss Stadium di Bergamo è infatti, seppur un po’ rallentato dal presidio delle forze dell’ordine. La partita infatti si svolgerà come da programma, dopo le rassicurazioni di Lega Calcio di Serie A e club nerazzurro, nonostante il fortedel mattino. In attesa dei pullman con la maggior parte deigiallorossi nel parcheggio del pre-filtraggio della Curva Sud, qualche decina dinisti si è già sistemata nel settore dedicato. La forte scossa di terremoto, intorno alle ore 11.40 con epicentro a Bonate Sotto, è stata ben avvertita in tutto il capoluogo. Colpiti soprattutto i quartieri più in quota come Bergamo Alta, Valtesse e ...

