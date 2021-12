Atalanta-Roma 1-4, poker giallorosso e nerazzurri k.o (Di sabato 18 dicembre 2021) La Roma cala il poker e batte 4-1 l’Atalanta a Bergamo con una gara attenta e gagliarda, grazie alla doppietta di Abraham e alle reti di Zaniolo e Smalling. I giallorossi grazie a questo successo si portano a 31 punti mentre i nerazzurri restano fermi a 37. Dopo la forte scossa di terremoto della mattinata che, per fortuna, non ha provocato danni a persone o cose nell’area bergamasca, l’Atalanta al Gewiss Stadium ha subito una dura sconfitta. Per la sfida di Bergamo due sole variazioni per José Mourinho rispetto alla vittoria sullo Spezia, con in difesa Mancini e Zaniolo che affianca Abraham in attacco. La Roma parte fortissimo e già al 1? va in gol: percussione centrale di Abraham che si libera di Djimsiti e anticipa Musso in uscita anche grazie alla deviazione di Hateboer. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Lacala ile batte 4-1 l’a Bergamo con una gara attenta e gagliarda, grazie alla doppietta di Abraham e alle reti di Zaniolo e Smalling. I giallorossi grazie a questo successo si portano a 31 punti mentre irestano fermi a 37. Dopo la forte scossa di terremoto della mattinata che, per fortuna, non ha provocato danni a persone o cose nell’area bergamasca, l’al Gewiss Stadium ha subito una dura sconfitta. Per la sfida di Bergamo due sole variazioni per José Mourinho rispetto alla vittoria sullo Spezia, con in difesa Mancini e Zaniolo che affianca Abraham in attacco. Laparte fortissimo e già al 1? va in gol: percussione centrale di Abraham che si libera di Djimsiti e anticipa Musso in uscita anche grazie alla deviazione di Hateboer. ...

