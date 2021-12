Atalanta - Roma 1 - 4: colpaccio giallorosso a Bergamo (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dicembre 2021 - Jose Mourinho non poteva chiedere una prova migliore alla sua Roma : i giallorossi sbancano Bergamo con una vittoria per 4 - 1 che spazza via l' Atalanta senza possibilità ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dicembre 2021 - Jose Mourinho non poteva chiedere una prova migliore alla sua: i giallorossi sbancanocon una vittoria per 4 - 1 che spazza via l'senza possibilità ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - sportmediaset : #Terremoto in provincia di Bergamo: nessun problema per Atalanta Roma. #SportMediaset - LoreGiallorosso : @SimonteCone 'Ma io mezza chance alla Roma contro l'atalanta gliela do' - beppeinterista : Questi fanno a gara x farci vincere il campionato ?? ma lo fate apposta? Atalanta Roma 1-4 grazie José sapevo che p… -