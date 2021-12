Atalanta, niente maglia con lo skyline “ambiguo”: in campo con la tradizionale nerazzurra (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo. “Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale”. Con questa breve nota apparsa sul sito ufficiale della società, l’Atalanta ha comunicato che contro la Roma non verrà utilizzata la maglia speciale dedicata al “Christmas match” che nei giorni scorsi ha scatenato un’ondata di polemiche tra la tifoseria. Il pomo della discordia era stato lo skyline che appariva nella parte bassa della divisa che agli occhi dei sostenitori atalantini non poteva essere il profilo di città alta che spesso la tifoseria utilizza nei propri stendardi, quando addirittura non lo ha tatuato sulla pelle. Joma, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo. “Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà inindossando la primagara ufficiale”. Con questa breve nota apparsa sul sito ufficiale della società, l’ha comunicato che contro la Roma non verrà utilizzata laspeciale dedicata al “Christmas match” che nei giorni scorsi ha scatenato un’ondata di polemiche tra la tifoseria. Il pomo della discordia era stato loche appariva nella parte bassa della divisa che agli occhi dei sostenitori atalantini non poteva essere il profilo di città alta che spesso la tifoseria utilizza nei propri stendardi, quando addirittura non lo ha tatuato sulla pelle. Joma, ...

Advertising

_CalcioItaliano : RT @SciabolataFFP: Niente maglia di Natale, oggi, per l'Atalanta. Temo che la Joma abbia fatto una discreta gaffe qui, però. - SciabolataFFP : Niente maglia di Natale, oggi, per l'Atalanta. Temo che la Joma abbia fatto una discreta gaffe qui, però. - sportface2016 : #Atalanta, niente maglia di Natale con la Roma - sportli26181512 : Atalanta, con la Roma niente maglia natalizia: La casacca aveva destato polemiche nella tifoseria nerazzurra per lo… - siamo_la_Roma : ?? Niente maglia speciale per l'#Atalanta dopo le critiche dei tifosi ?? 'Rammaricati e dispiaciuti per quanto accad… -