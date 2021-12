Aston Villa-Burnley rinviata | cosa succede con le scommesse? Il regolamento

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il Covid-19 sconvolge la Premier League. Nella giornata di oggi è stato rinviato l’ennesimo incontro e si tratta di, sesto match su dieci di questo week-end ad essere rimandato per via dei troppi casi di contagio che ormai imperversano in tutta Inghilterra.con leeffettuate? Se il match verrà recuperato entro 72 ore le giocate saranno comunque valide, mentre se si supereranno i tre giorni prima di recuperare la sfida le quote diventeranno nulle. La partita in questione, dunque, verrà probabilmente annullata. SportFace.

Commenta per primo Caos in Premier League . E' stata rinviata per Covid anche- Burnley, quinta partita posticipata delle iniziali sei previste per oggi. Resta, al momento, solo Arsenal - Leeds delle 18.30. Decisione presa per l'aumento dei casi nella squadra ...La gara trae Burnley, in programma oggi alle 16, è stata rinviata a causa del focolaio Covid che ha colpito la Premier Il Covid continua a spaventare la Premier League. E' di questi minuti, infatti, ...Sale a 10 il numero di gare posticipate in questa settimana, il virus continua a preoccupare i club del campionato inglese ...CALCIO - Un focolaio nell'Aston Villa costringe la lega inglese a posticipare il sesto match su 10 della 18a giornata di Premier League.