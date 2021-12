Asi | tornano in presenza gli Oscar dello sport italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 18 dicembre 2021) E’ giunta alla XVI Edizione il Premio “&Cultura – Gli”, promosso e organizzato da Asi. L’iniziativa, tornata nuovamente inpresso il Salone d’Onore del Coni dopo un anno di assenza per la pandemia, è nata nel 2004 ed è a cadenza annuale. Una manifestazione all’insegnae della passione che richiama l’attenzione sui valori che l’associazione incarna, attraverso l’impegno sul territorio e la sana crescita dell’individuo. I premi sono stati istituiti in ambito nazionale per premiare l’Ente/Amministrazione, l’azienda e/o la persona che si sono distinte per il proprio operato nel corso dell’ultimo anno. Soggetti che hanno dimostrato come losia un veicolo potentissimo di crescita ...