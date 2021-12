Asi, Gianluca Galeazzi: “Mio padre era uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Mio padre era un uomo che non aveva filtri. A casa era come lo conoscevate, anche se era sempre in giro per lavoro non mi ha mai fatto mancare niente. Lui è stato un grande atleta e questo lo ha reso un grande giornalista. Lui riusciva a stare nel punto giusto al momento giusto e lo rendeva un grande giornalista con il fiuto”. Così il figlio del giornalista Giampiero Galeazzi, Gianluca, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del Coni. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 18 dicembre 2021) “Mioera unche non. Aeralo, anche se era sempre in giro per lavoro non mi ha mai fatto mancare niente. Lui è stato un grande atleta e questo lo ha reso un grande giornalista. Lui riusciva a stare nel punto giusto al momento giusto e lo rendeva un grande giornalista con il fiuto”. Così il figlio del giornalista Giampiero, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del Coni. Funweek.

