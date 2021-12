Ascolti tv venerdì 17 dicembre: The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Le Iene (Di sabato 18 dicembre 2021) Ascolti tv venerdì 17 dicembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 dicembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 Il mistero della casa del tempo. Su Rai 3 il documentario Sergio Marchionne. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Le Iene presentano: Due anni di Covid. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 17 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 17 dicembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 18 dicembre 2021)tv17: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,172021? Su Rai 1 è andato in onda The. Su Rai 2 Il mistero della casa del tempo. Su Rai 3 il documentario Sergio Marchionne. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5Vip. Su Italia 1 Lepresentano: Due anni di Covid. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv172021? Di seguito tutti i dati.tv 172021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021: Gf Vip, The Voice, The Good Doctor, Le Iene, Crozza, dati Auditel e share - paolomarconi16 : Avete sentito la domanda di biaggio che soleil e inamorata di lui e fa il si con la testa ?? perciò venerdì viene c… - CouchPotato7 : @Methamorphose30 Se non sbaglio ho letto che siccome Alex ha alzato moltissimo gli ascolti della scorsa puntata si… - rebel_miriam : Cmq non sta succedendo un c4zz0 in questa casa, dopo lunedi. Come la mandano avanti sta puntata serale venerdì sera… - Saramarasaa : @Gioia11625035 Hanno puntato sul teatrino e alla lunga hanno avuto ragione visti gli ascolti di lunedì... Per ripet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021: Gf Vip, The Voice, The Good Doctor, Le Iene, Crozza, dati Auditel e share Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...

Grande Fratello Vip, confermata la puntata del venerdì a gennaio: Mediaset ci ripensa e rimanda la fiction Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata del venerdì da Mediaset , che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ...a macinare ascolti, ...

Ascolti tv ieri venerdì 17 dicembre 2021: share di The voice senior, GF Vip-Dati Auditel MAM-e Tv17 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata delda Mediaset , che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ...a macinare, ...