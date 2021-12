Ascolti TV | Venerdì 17 dicembre 2021. The Voice Senior (3,5 mln – 18.7%) vs GF Vip (2,9 mln – 19.7%), Le Iene al 6.2% (Di sabato 18 dicembre 2021) The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 17 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:39 alle 00:09 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Sergio Marchionne è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori con il %. Su Tv8 Come ti organizzo il Natale segna .000 spettatori (%). Sul Nove I ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021) TheNella serata di ieri,17, su Rai1 Thedalle 21:39 alle 00:09 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Lepresentano: Due anni di Covid ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Sergio Marchionne è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori con il %. Su Tv8 Come ti organizzo il Natale segna .000 spettatori (%). Sul Nove I ...

Advertising

itsmeeAntoTv : RT @MasterAb88: Continua il successo del #Gfvip che si avvicina al 20% anche nel raddoppio Come già detto, Mediaset, visti gli ascolti, h… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: Continua il successo del #Gfvip che si avvicina al 20% anche nel raddoppio Come già detto, Mediaset, visti gli ascolti, h… - MasterAb88 : Continua il successo del #Gfvip che si avvicina al 20% anche nel raddoppio Come già detto, Mediaset, visti gli as… - fabiofabbretti : Alla Clerici riesce il quattro su quattro: #TheVoiceSenior (3,5 milioni - 18.7% di share) si conferma sopra il… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021: Gf Vip, The Voice, The Good Doctor, Le Iene, Crozza, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021: Gf Vip, The Voice, The Good Doctor, Le Iene, Crozza, dati Auditel e share Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...

Grande Fratello Vip, confermata la puntata del venerdì a gennaio: Mediaset ci ripensa e rimanda la fiction Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata del venerdì da Mediaset , che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ...a macinare ascolti, ...

Ascolti tv ieri venerdì 17 dicembre 2021: share di The voice senior, GF Vip-Dati Auditel MAM-e Tv17 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata delda Mediaset , che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ...a macinare, ...