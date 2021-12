Ascolti TV | Venerdì 17 dicembre 2021. The Voice Senior (3,5 mln – 18.7%) batte GF Vip (2,9 mln – 19.6%), Le Iene 6.2%, Bake Off chiude al 3.3% (Di sabato 18 dicembre 2021) The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 17 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:39 alle 00:09 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:43 alle 1:23 ha incollato davanti al video 2.989.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night di 9 minuti a 1.392.000 e il 29.2%, Live di 10 minuti a 764.000 e il 19%). In sovrapposizione The Voice Senior 3,5 milioni e il 18.7% vs Grande Fratello Vip 3,3 mln e il 17.6%. Su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha interessato 885.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid ha raccolto 945.000 spettatori pari al 6.2% (anteprima a 876.000 e il 3.8%). Su Rai3 Sergio Marchionne è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021) TheNella serata di ieri,17, su Rai1 Thedalle 21:39 alle 00:09 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:43 alle 1:23 ha incollato davanti al video 2.989.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night di 9 minuti a 1.392.000 e il 29.2%, Live di 10 minuti a 764.000 e il 19%). In sovrapposizione The3,5 milioni e il 18.7% vs Grande Fratello Vip 3,3 mln e il 17.6%. Su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha interessato 885.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Lepresentano: Due anni di Covid ha raccolto 945.000 spettatori pari al 6.2% (anteprima a 876.000 e il 3.8%). Su Rai3 Sergio Marchionne è ...

Ascolti tv venerdì 17 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale Canale 5 " Uomini e Donne: 2.798.000 spettatori e il 24.3% di share; Canale 5 " Amici di Maria De Filippi - Daytime: 2.096.000 ...

Ascolti tv venerdì 17 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale Canale 5 " Uomini e Donne: 2.798.000 spettatori e il 24.3% di share; Canale 5 " Amici di Maria De Filippi - Daytime: 2.096.000 ...